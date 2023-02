Governo de Mato Grosso cria força-tarefa para buscas aos suspeitos da chacina em bar

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), criou uma força-tarefa para intensificar as buscas aos dois suspeitos da chacina que resultou na morte de sete pessoas, em Sinop , nesta terça-feira (21).

O secretário de Estado de Segurança Pública, César Augusto Roveri, informou que o governador Mauro Mendes determinou prioridade na captura dos suspeitos e esclarecimento desse crime à sociedade. De acordo com ele, as forças de segurança de Sinop e região, compostas pela Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil, estão trabalhando em conjunto para prisão dos suspeitos desse crime gravíssimo.

Ele acrescentou ainda que já determinou o reforço nas equipes com o envio de policiais do Bope e apoio do Ciopaer, tanto da Capital como de Sorriso, para a região.

O secretário explicou que a Polícia Civil já identificou os dois homens e pediu a prisão preventiva de ambos. “O trabalho agora é para que eles sejam presos em flagrante, já que as buscas pelos suspeitos não foram interrompidas, desde o momento em que a polícia foi acionada para atender a ocorrência”, afirmou ele.

Roveri pediu a colaboração da população para a captura dos suspeitos. Informações podem ser direcionadas por telefone ao 190 e 197 ou a qualquer delegacia e unidades da Polícia Militar no Estado, com sigilo à identidade daqueles que contribuírem com informações.