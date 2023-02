Governo de MT cria força-tarefa para acelerar cirurgias eletivas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) e as Secretarias Municipais de Saúde de Cuiabá e Várzea Grande farão uma força-tarefa para a atualização da fila de espera por cirurgias eletivas em Mato Grosso e do cadastro dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), com prioridade para aqueles que aguardam a realização do procedimento.

As ações foram desenhadas em reunião nesta segunda-feira (13), sediada na SES, que contou com a presença do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, e dos secretários municipais de Saúde de Cuiabá, Guilherme Salomão, e de Várzea Grande, Gonçalo de Barros.

O trabalho de revisão das informações de cadastro dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) tem por objetivo facilitar a busca ativa, ou seja, para que seja possível localizar os pacientes que estão com dados defasados.

“Estamos buscando convergência para viabilizar as soluções que a população precisa. O tema central da reunião foi a atualização da fila pelas cirurgias eletivas, que hoje está com informações defasadas. Muitas pessoas que estão na fila já realizaram o procedimento, já trocaram de endereço ou de telefone e não atualizaram o cadastro. Há uma grande dificuldade de localizar esses pacientes”, explicou Gilberto Figueiredo.

O gestor ainda destacou que o Governo editará um decreto para a atualização continuada do cadastro dos usuários do SUS e reeditará o programa Mais MT Cirurgias.

O secretário municipal de Saúde de Cuiabá, Guilherme Salomão, reforçou que entende a real necessidade do Estado e pontuou que a Capital pode contribuir muito para o avanço das cirurgias eletivas. “Deixamos claro que Cuiabá está disposta a ajudar, sabemos da nossa importância como capital do estado e sabemos que diversos procedimentos não podem ser realizados em municípios menores”, disse.

Também participaram da reunião a secretária adjunta Executiva da SES, Kelluby de Oliveira, a secretária adjunta do complexo regulador da SES, Fabiana Bardi, o secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde da SES, Juliano Melo, o secretário de planejamento e secretário adjunto de gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, Eder Galiciani, e o assessor técnico da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, Ricardo Venero.