Governo de MT entrega 1.600 cestas básicas e kits de higiene a famílias de Rondonópolis

O Governo de Mato Grosso entrega, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, 1.600 cestas básicas e kits com produtos de higiene e limpeza a famílias em situação de vulnerabilidade do município de Rondonópolis.

As cestas e os kits fazem parte do programa Ser Família Solidário, gerido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), sob coordenação voluntária da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, idealizadora do projeto.

“Retomamos as entregas do Ser Família Solidário iniciando pelas entidades filantrópicas. A continuidade do programa é algo muito importante, e o papel do Estado está sendo feito, dando apoio às famílias que ainda precisam desse auxílio”, disse a primeira-dama.

Nesta terça-feira (28.02), as entregas iniciam a partir das 9h, no Oratório Salesiano Filhos de Dom Bosco, beneficiando 300 famílias. Entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, o Oratório desenvolve, há 20 anos, diversas oficinas com criança, adolescentes e jovens. Destacam-se oficinas de dança, sopro e percussão, artesanato, informática básica, violão, biblioteca multimídia, atividades esportivas (Futebol, Vôlei, Judô e zumba) e entrega de alimentação diária.

No período da tarde, o Ser Família Solidário contempla mais 1.000 famílias cadastradas pela União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairro (Uramb), coordenada pela presidente Nilza Maria Nunes Siqueira, e com a participação dos líderes comunitários.

Na quarta-feira (1º.03) serão entregues 300 cestas e kits para atender famílias do bairro Padre Lothar Bauchorowitz, que faz parte da Vila Operária de Rondonópolis.

As entregas contarão com o apoio, também, de equipes da Defesa Civil e da Polícia Militar, na segurança e organização do atendimento das famílias.

Ser Família Solidário

Até dezembro de 2022, o programa Ser Família Solidário distribuiu 1.334.408 cestas básicas e kits de higiene e limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas no CadÚnico. Desse total, Rondonópolis recebeu 47.574, entre 2020 e 2022.