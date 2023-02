Governo de MT entrega 1,2 mil cestas básicas e kits de higiene à famílias carentes de Cuiabá

O Programa Ser Família Solidário, desenvolvido pelo Governo de Mato Grosso, está entregando cestas de alimentos e kits com produtos de higiene e limpeza para instituições filantrópicas, que fazem a distribuição para as famílias que precisam de ajuda. A distribuição é realizada por servidores da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), sob a direção voluntária da idealizadora dos projetos sociais, a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

“A presença do Estado e a colaboração dos voluntários é muito importante. Os projetos sociais também dependem das parcerias. Agradeço a todos os parceiros. Com união e vontade vamos levando um pouco mais de conforto às famílias que precisam de nossa atenção”, disse Virginia Mendes.

Até esta quarta-feira (15) serão entregues 1.260 cestas básicas e 1.260 kits de higiene e limpeza, para as seguintes instituições filantrópicas cadastradas: Irmãs Cristiane; Irmãos Praeiro; Associação Jardim Manancial; Associação Brasil 21; Comunidade Terapêutica Linear; Igreja Assembleia de Deus, no CPA 3 setor 5 e a Associação Vila Cuiabá.

A secretária interina de Estado de Assistência Social e Cidadania, Grasielle Bugalho, acompanha a distribuição das doações. Segundo a secretária, essa é uma das ações integradas com o governo, por meio da Setasc e da Unaf, para atender a população. A secretária interina pediu aos beneficiados e aos líderes comunitários que mantenham o cadastro único atualizado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para que as famílias recebam o apoio do Estado.

Grasielle Bugalho informou que os 141 municípios também vão receber as cestas básicas de alimentos e kits de produtos de higiene e limpeza, a partir de março e forma trimestral. Todas as entregas dessas doações em apoio aos municípios são feitas em parceria com as secretarias municipais de Assistência Social, que farão a distribuição às famílias cadastradas em seus municípios.

O Ser Família Solidário é um programa idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes e realizado pelo governo do Estado, com o objetivo de atender as instituições e famílias em situação de extrema vulnerabilidade social.

“Essa ação só existe porque temos pessoas empenhadas e que gostam de pessoas. Agradeço todas as pessoas envolvidas nesta ação que envolve além da entrega a atenção, porque não é apenas o fato de entregar as cestas e kits de higiene e limpeza, mas parar para uma conversa, ouvir os anseios das pessoas e entregar nosso ombro amigo”, afirmou a primeira-dama.

Doações garantem comida na mesa e a merenda escolar

A instituição assistencial Irmãos Praeiro, localizada no bairro Jardim Vitória em Cuiabá, recebeu 200 cestas básicas de alimentos e 200 kits de higiene e de limpeza. O trabalho assistencial da entidade acontece há 30 anos. Ela também promove a educação infantil há 22 anos, no bairro. Daiana Tingo Vieira, vice-presidente da obra social Irmão Praeiro e coordenadora da Escola filantrópica, destaca que as doações são mantidas pelo Governo todos os anos.

“É uma parceria que a nossa primeira-dama Virginia acompanha de perto junto com a Setasc e a Unaf, que auxiliam no desenvolvimento de nossas atividades, tanto para o trabalho social que realizamos com a comunidade e quanto para alimentação que servimos para as crianças que estudam e recebem três refeições por dia. Esse apoio é muito importante”, confirmou.

Neste ano, a obra social atende 240 crianças matriculadas na escola. Destas, 90 ficam em turno integral e as outras são do ensino fundamental e recebem duas refeições por dia.

Além de cuidar da educação das crianças, na atividade assistencial 150 famílias recebem a cesta básica de alimentos e o kit de materiais de higiene e de limpeza. Elas são moradoras do bairro cadastrados e assistidos pela instituição.

A aposentada Inocência Rosenda é uma das beneficiadas com a doação de cesta básica e do kit de limpeza. Moradora do bairro Jardim Vitória há 30 anos, ela disse que as doações chegaram em boa hora. “Essas doações nos ajudam muito, tenho um neto que mora comigo e com meu marido, graças ao que recebemos ainda conseguimos compartilhar a doação de parte dos alimentos com uma vizinha e amiga”.

Sérgio Rodrigues dos Santos, morador do bairro há 20 anos, está desempregado e também recebeu a doação. Os alimentos e os kits são bem-vindos. “Todos os anos eu recebo as doações de alimentos e eu ainda posso contar com o auxílio financeiro do Governo do Estado, que nos ajuda a pagar as contas de água e de energia elétrica”, contou Sérgio Rodrigues.

O Ser Família Solidário é um programa idealizado pela primeira-dama e realizado pelo governo do Estado, com o objetivo de atender as instituições e famílias em situação de extrema vulnerabilidade social.

Ao longo dos quatro anos do governo Mauro Mendes foram entregues 1.121.432 cestas básicas de alimentos e de kits de produtos de higiene e de limpeza, para famílias em situação de extrema pobreza, no Estado.