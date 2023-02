Governo licita projetos para construção de 129 pontes de concreto em Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) vai licitar a elaboração de projetos para construção de 129 pontes em diversas regiões de Mato Grosso. Os projetos vão incluir os encabeçamentos, que são os acessos para as pontes, e estudos para licenciamento ambiental.

A licitação será realizada por meio de Regime Diferenciado de Contratação (RDC) e está marcada para o dia 14 de fevereiro, às 09h, na sede da Sinfra-MT. Os projetos estão divididos em 13 lotes, regionalizados, e o orçamento total estimado é de R$ 47.686.361,98.

Para o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, a construção de pontes é um legado para Mato Grosso. “Com a eliminação de uma balsa, ou de uma ponte de madeira, você soluciona uma série de problemas para o desenvolvimento regional”, afirmou.

Marcelo ainda destaca que a contratação dos projetos contribui para o planejamento do Estado. “Mato Grosso passa a ter uma prateleira de projetos prontos para serem licitados nos próximos anos”, completou.

De acordo com o edital, os projetos devem ser entregues em até um ano a partir da assinatura do contrato.

Entre os projetos que serão licitados, estão 21 pontes de concreto na MT-060, a Transpantaneira, sendo a maior com 90 metros de extensão. A elaboração do projeto faz parte do planejamento do Governo de eliminar todas as pontes de madeira da principal rodovia turística de Mato Grosso.

No 5º lote, o de maior valor, estão 13 pontes na região noroeste, incluindo uma de 407 metros sobre o Rio Roosevelt, na MT-206, que vai substituir uma balsa. Outra balsa será eliminada no Rio Teles Pires, na MT-416, onde será feito o projeto para uma ponte de 460 metros.

Com 614 metros de extensão, a maior ponte a ser projetada está sobre o Rio Xingu, na MT-322, dentro do Parque Nacional do Xingu.

Para mais informações sobre o edital, incluindo a lista completa das pontes, acesse o site da Sinfra-MT.