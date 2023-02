Governo realiza processo seletivo para contratação de médicos peritos

Começam na próxima segunda-feira (13) as inscrições do processo seletivo para contratação temporária de médicos peritos. Os profissionais atuarão na Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) em Cuiabá e nas gerências do interior. As informações constam no Diário Oficial publicado nesta quinta-feira (09).

Os salários variam entre R$ 5 mil e R$ 7 mil para carga horária de 20 horas semanais. As inscrições vão até 27 de fevereiro. O edital informa que há previsão de contratação imediata de até 15 profissionais, sendo seis para Cuiabá e o restante para o interior do Estado – três em Barra do Garças, duas em Cáceres, duas em Rondonópolis e duas em Sinop.

Entre os perfis médicos pretendidos estão médicos do trabalho, psiquiatras e ortopedistas. O edital informa ainda que será feito cadastro de reserva de até quatro vezes o número de vagas disponibilizadas.

As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico disponível no site da Seplag. Para a seleção, serão considerados critérios objetivos, como análise de títulos, certificações e experiências profissionais do inscrito, por meio de Comissão de Processo Seletivo.

O processo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado, uma única vez, por mais 12 meses. O resultado final será publicado no dia 23 de março, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações quanto às convocações.

Os candidatos do cadastro reserva serão convocados de acordo com a necessidade comprovada da unidade requisitante e segundo a ordem classificatória.