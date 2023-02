Governo vai retomar impostos dos combustíveis com alíquotas diferentes para gasolina e etanol

O governo vai retomar a cobrança dos impostos federais sobre gasolina e etanol. Uma medida provisória deve ser editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, explicaram ao blog fontes do Ministério da Fazenda. O governo vai definir alíquotas diferentes para a gasolina, combustível fóssil, e o etanol, um biocombustível.

O impasse sobre a prorrogação ou não da isenção dos impostos federais sobre os combustíveis dividiu o governo Lula e pôs mais uma vez em xeque a influência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele defendia a volta da cobrança dos impostos desde janeiro, e uma nova prorrogação seria mais uma derrota do ministro.

Integrantes do PT queriam uma nova prorrogação do benefício para evitar o desgaste da imagem do presidente Lula até que fossem feitas mudanças na política de preços da Petrobras.

O fim da desoneração representa reajuste de R$ 0,69 na gasolina e de R$ 0,24 no etanol, segundo contas da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Os tributos PIS, Cofins e Cide foram zerados no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e representam uma perda de arrecadação de cerca de R$ 30 bi por ano.