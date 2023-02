Homem é preso após sequestrar criança e arrastá-la pela areia

Um homem de 35 anos foi preso após ter sequestrado uma criança de 12 anos e sido visto arrastando-a pela areia em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na manhã de sexta-feira (10).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem foi abordado na avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Maracanã, por testemunhas que o viram arrastando o garoto na beira da praia após raptá-lo.

As pessoas que o abordaram chegaram a gravar um vídeo dele em que dizia palavras desconexas, possivelmente sob efeito de drogas ou álcool.

A criança foi salva sem ferimentos e devolvida à mãe. O suspeito foi levado para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município, onde o caso foi registrado como sequestro e cárcere privado.

O R7 procurou a DDM para saber mais detalhes do caso, bem como a defesa do acusado, mas, até o momento, não obteve retorno. Caso haja um posicionamento, será acrescentado nesta matéria.