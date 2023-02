Homem morre após usar anestesia para fazer tatuagem; especialistas não recomendam a utilização

A morte de um homem de 33 anos após a utilização de anestésico para a realização de uma tatuagem, ocorrida em Curitiba, em 2021, voltou a repercutir após informações divulgadas pela Polícia Civil do Paraná no início do mês. De acordo com o informe divulgado, o óbito de David Luiz Porto Santos estaria relacionado à substância aplicada pelo tatuador, a lidocaína.

De acordo com o anestesiologista Luiz Fernando Falcão, da BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, a lidocaína faz parte das anestesias que podem ser aplicadas pelas vias endovenosas, subcutânea, em nervo periférico ou tópica (diretamente na pele, via pomadas ou spray).

Ele alerta que a utilização de anestesias demandam administração de um médico habilitado. “É importante resslatar que a administração de anestesias fora de ambientes hospitalares é extremamente perigosa. Não se deve realizar anestesia em clínicas, locais sem infraestrutura ou na ausência de profissional médico habilitado”, informa.

A SBA (Sociadade Brasileira de Anestesiologia) reitera que a utilização de anestesias para procedimentos como perfurações para piercings ou tatuagens não é recomendada.

O anestesiologista explica que para a utilização da lidocaína, é necessária a realização do cálculo da dose tóxica. Dependendo da dose utilizada, é preciso manter o paciente sob monitorização cardiovascular e respiratória contínua.

O dermatologista Francisco dos Santos Neto afirma que, embora a utilização de anestésicos vise proporcionar maior conforto ao cliente, evitando dores, é importante que seja sempre pensado, primeiramente, na integridade da saúde desse paciente.

De acordo com as investigações, o rapaz estaria tatuando toda a extensão do braço. Segundo os especialistas, por se tratar da amplitude da área, é possível que tenha havido uma superdosagem, ocasionando toxicidade.

“Todo medicamento tópico também tem absorção sistêmica. Assim, devemos sempre saber a dose de segurança da medição, estar atentos e capacitados para solucionar qualquer sintoma adverso da medicação.Não é porque é tópico que não pode ter reação adversa, processo alérgico ou até mesmo consequências mais sérias com o uso da medicação”, completa Neto.

Entre os efeitos que podem ocorrer na aplicação do anestésico, pode-se listar reações alérgicas, queda da pressão sanguínea (hipotensão) e a toxicidade, que pode ser acompanhada de irritação do sistema nervoso, convulsão, colapso cardiovascular e até parada cardíaca.

O dermatologista alega ainda que, pelo fato de a pele ser perfurada para a tatuagem, assim como a extensão e regiões altamente vascularizadas, como o braço, a absorção do medicamento acaba sendo maior.

Em casos da utilização do anestésico que ocorram eventos adversos, o paciente deve ser prontamente atendido, ofertando oxigênio, além da realização de suporte hemodinâmico e observação hospitalar.

Por fim, os especialistas recomendam que deve-se sempre buscar profissionais responsáveis e com capacitação técnica para realizar tal procedimento e que o espaço tenha alvará e licença para a sua realização.