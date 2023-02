Homem tem prisão preventiva cumprida pela Polícia Civil após descumprir medidas protetivas

Um homem suspeito de descumprimento de medida protetiva deferida em favor da ex-namorada teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (16.02), em ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande (DEDMCI-VG).

A vítima, de 28 anos, procurou a Delegacia da Mulher no dia 24 de janeiro para relatar situação de violência doméstica praticada pelo ex-namorado com quem teve um relacionamento de aproximadamente quatro meses. Na ocasião, a vítima requereu as medidas protetivas de urgência em desfavor do investigado.

Menos de 10 dias após o pedido de medida protetiva, no dia 03 de fevereiro, o suspeito tornou a procurar a ex-namorada, ocasião em que invadiu a residência da vítima, causando danos em móveis e objetos da casa, além de molhar as roupas dela com álcool, numa possível tentativa de colocar fogo.

Após tomar conhecimento dos fatos, foi representado pelo mandado de prisão preventiva do suspeito que foi deferido pela Justiça. A ordem judicial foi cumprida nesta quinta-feira (16) pela equipe da Delegacia da Mulher de Várzea Grande, no bairro Colinas Verdejantes, no município, sendo posteriormente o suspeito colocado à disposição da Justiça.