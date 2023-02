Hospital de Câncer de MT sorteia trator para arrecadar fundos para reforma de UTI Adulto

O Hospital de Câncer de Mato Grosso vai sortear um trator John Deere no dia 22 de abril. Para participar, a pessoa deve adquirir um cupom de R$ 1 mil. O dinheiro arrecadado será usado para a reforma da UTI Adulta.

A hospital, que fica em Cuiabá-MT, é responsável por cerca da metade de todos os tratamentos de câncer de Mato Grosso. Atualmente, cerca de 95% dos atendimentos na unidade são de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com isso, o hospital é mantido com recurso governamentais e colaboração da sociedade, por meio de doações, eventos, entre outros projetos. É o caso do sorteio do trator John Deere, que foi doado por uma concessionária que atua em Mato Grosso.

O sorteio será feito no dia 22 de abril, durante o Mega Leilão 10.023, da Estância Bahia. E todo o dinheiro arrecadado deverá ser revertido reforça da UTI Adulta do Hospital de Câncer de Mato Grosso.

Segundo a unidade, o objetivo é melhorar as condições atuais do setor. Com a reforma, a UTI Adulta terá 10 leitos, sendo 2 isolamentos, sala de diálogo, sala administrativa, copa, rouparia e ar condicionado adequado ao ambiente. Além disso, terá iluminação natural e vista externa, um ambiente que minimize o estresse dos pacientes. O valor do investimento é alto, R$ 1,8 milhão.

Para ajudar, o interessado deve adquirir um cupom, por meio dos contatos: pelo telefone (65) 3648-7567 ou WhatsApp (65) 9 8405-0386.