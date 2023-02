Idoso é atacado por galinha, sangra e morre dentro de casa

O holandês Jasper Kraus vivia em um vilarejo na Irlanda quando foi atacado por uma de suas galinhas e morreu. O caso aconteceu em abril do ano passado, mas está sendo investigado agora pela polícia.

O homem foi encontrado por seu inquilino com perfurações profundas nas pernas e deitado sobre o próprio sangue na casa onde morava. Kraus estava se recuperando de um câncer, e suas condições físicas estavam fragilizadas.

Corey O’Keeffe, que morava com a vítima havia dois anos, informou que chegou do serviço e conversou rapidamente com Kraus antes de ir dormir.

Quando ele acordou, ouviu os gritos do homem, que pedia ajuda. No depoimento, ele confirmou que Kraus estava sangrando nas pernas.

O´Keeffe ligou para a emergência e, após cuidar dos cortes, foi instruído a iniciar uma massagem cardíaca, que realizou por 25 minutos, até a chegada da ambulância.

Enquanto perdia a consciência, Kraus repetia a palavra “galinha” sem parar. Apesar de ter perdido bastante sangue, o que realmente matou o fazendeiro foi um ataque do coração.

Ramadan Shatwan, médico responsável pela autópsia, disse que a causa da morte foi uma arritmia cardíaca letal, com ateroma coronário grave e cardiomegalia.

O coração de Kraus não estava tão saudável, mas o susto ao perceber os ferimentos que tinha nas pernas pode ter contribuído para sua morte antes de a ajuda médica chegar.

Virginia Guinan, filha da vítima, diz que sabe exatamente a galinha que atacou o pai.

“É uma das galinhas brahma. Sei qual foi porque ela já atacou minha filha antes”, relatou Virginia ao Irish Mirror, jornal local.

A filha ainda contou que a família sabia que o coração de Jasper “estava ruim” e lamentou que ele estivesse sozinho no momento que aconteceu. Ela reforçou que pessoas fragéis devem ter uma rede de apoio constante.