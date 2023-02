Imea prevê alta de quase 5% nas exportações de soja para a safra 2022/23 em MT

Mato Grosso deve enviar para o mercado externo 25,83 milhões de toneladas de soja safra 2022/23. A projeção é do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). O volume representa um aumento de 4,61% no comparativo com o ciclo passado diante da expectativa de retomada do consumo da China e a previsão de uma menor safra na Argentina.

As estimativas de Oferta & Demanda do Imea para a soja foram divulgadas nesta semana e, de acordo com os números, o volume a ser exportado é superior às 25,63 milhões de toneladas previstas em dezembro de 2022.

Mato Grosso conta hoje com uma previsão de produção em 42,820 milhões de toneladas para a safra 2022/23.

Demanda de subprodutos da soja eleva consumo em MT

Conforme o Imea, pautado pela expectativa de aumento da demanda dos subprodutos da soja no mercado e pela entrada de novas plantas de esmagamento no período o consumo interno em Mato Grosso deve ser 14,03% maior que na temporada passada. O salto projetado é de 11,23 milhões de toneladas da 2021/22 para 12,81 milhões de toneladas de soja na 2022/23.

Em dezembro as estimativas para o ciclo 2022/23 apontavam um consumo de 11,30 milhões de toneladas.

Já o consumo interestadual conta com uma perspectiva de 2,80% de decréscimo, ficando em 4,16 milhões de toneladas na atual temporada.

“Por fim, os estoques finais apresentaram incremento de 1,96% no comparativo com a safra 21/22, projetado em 1,09 milhão de toneladas, reflexo do atraso na comercialização da safra”.