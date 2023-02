Inscrições para o Pós-Tec Enfermagem finalizam nesta terça-feira (14)

As inscrições para o Pós-Tec Enfermagem, o maior programa de especialização de técnicos do país, acontecem até às 23h59 desta terça-feira, 14 de fevereiro, exclusivamente pela multiplataforma CofenPlay. O primeiro edital está oferecendo cinco mil vagas em cursos totalmente gratuitos, promovidos pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Para se inscrever, clique aqui.

Os candidatos devem anexar, no momento da inscrição, a certidão de quitação eleitoral e a declaração de vínculo empregatício, assinada pelo diretor, responsável técnico de Enfermagem ou denominações similares (chefe, gerente, coordenador, gestor), especificando o setor no qual o candidato encontra-se inserido. Para os brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos, é também obrigatória a anexação da prova de quitação com o Serviço Militar.

O site de inscrições conta com um canal de atendimento exclusivo do Pós-Tec. Para esclarecimentos, os atendentes estão disponíveis de 8h às 18h, durante o período de inscrição. Os profissionais devem aguardar o início do funcionamento para serem atendidos.

As cinco mil vagas disponíveis estão distribuídas entre os cursos de cuidados ao paciente crítico adulto, cuidado ao paciente crítico neonatal, Enfermagem em centro cirúrgico, Enfermagem em urgência e emergência e cuidado ao idoso na perspectiva da saúde coletiva. Cada especialização vai contemplar mil alunos, selecionados por ordem de inscrição.

Aos profissionais interessados nos cursos de cuidado ao paciente crítico neonatal e cuidado ao paciente crítico adulto, a declaração de vínculo empregatício deverá conter a confirmação da existência dos setores de Terapia Intensiva (UTI/CTI) e Neonatologia no local de trabalho

Para conferir todos os detalhes sobre o processo seletivo, acesse o edital do programa ou confira a cartilha, feita pelo Cofen, com principais esclarecimentos. Informações gerais também podem ser obtidas no site oficial do Pós-Tec.