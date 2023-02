Investigação da Polícia Civil prende traficante e recupera veículo furtado

Um homem que vinha atuando no comércio de entorpecentes e outros crimes na região do município de Itanhangá, região médio norte do Estado, foi preso pela Polícia Civil, no final da tarde de sexta-feira (03.02).

O indivíduo de 28 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa exercendo a função de “disciplina”, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, receptação e corrupção de menores.

A ação deflagrada pela Delegacia de Tapurah com apoio da Delegacia Regional de Nova Mutum, resultou na apreensão de dois simulacros de armas de fogo, dinheiro, um pedaço de maconha, porções de pasta base de cocaína, balança de precisão, além de outros materiais.

Também foi recuperado um automóvel Renault Kwid, furtado no bairro Coophamil, em Cuiabá, no mês de novembro de 2022, bem como apreendido uma motocicleta XRE 300, sem placa e sem procedência. Ambos veículos eram utilizados pelo preso para a prática de delitos contra o patrimônio, contra a vida, tortura e tráfico de drogas.

Durante diligências investigativas os policiais civis identificaram o suspeito, apontado como autor de vários crimes cometidos a mando da organização a qual pertence, razão pela qual passou a ser monitorado. Ainda segundo apurado, ele convivia com uma adolescente de 14 anos, que o ajudava na venda de entorpecentes.

Na tarde de sexta-feira (03) a equipe logrou êxito em abordar o alvo em situação de flagrante. Na casa dele foram apreendidos vários objetos como dois simulacros de arma de fogo, maconha, pasta base de cocaína, dinheiro, balança de precisão, entre outros.

Já o automóvel Renault Kwid furtado na Capital e que era usado por ele nas ações criminosas, foi encontrado ocultado em uma mata, dentro do sítio de um familiar. A proprietária do veículo foi comunicada pela Polícia Civil sobre a recuperação do carro.

Diante dos fatos o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia, interrogado e autuado em flagrante. Após a confecção dos autos, o preso foi apresentado e colocado à disposição da Justiça.