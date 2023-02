Investigado por exploração sexual infantil é alvo de operação da Polícia Civil

Um homem investigado pelos crimes de favorecimento à prostituição e exploração sexual infantil foi alvo da Operação Malafaia deflagrada, na manhã desta quarta-feira (08.02), pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres com apoio da Delegacia Especial de Fronteira.

O suspeito de 26 anos teve as ordens de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Cáceres, com base em investigações da especializada, que apuraram o envolvimento dele nos crimes de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, além do fornecimento de bebida alcoólica ou outros produtos que possam causar dependência química a menor de idade.

O inquérito policial, instaurado em dezembro de 2022 na DEDM, apurou denúncias de que o investigado levava adolescentes para sua residência, onde as menores consumiam álcool, drogas e se prostituíam. As investigações identificaram duas adolescentes de 14 anos como vítimas, que se encontraram com o investigado, na residência aos fundos de uma mercearia, no bairro Vila Irene.

Na casa, elas faziam uso de álcool e droga, além de receberem dinheiro em troca de sexo. Segundo denúncias, o local era frequentado por outros adolescentes e também usado para o comércio de entorpecentes.

Diante dos fatos apurados, a delegada Paula Gomes Araújo representou pelos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra o suspeito, que foram deferidos pela Justiça. O mandado de prisão contra o investigado foi cumprido na tarde de terça-feira (07), durante uma abordagem realizada pela Polícia Militar.

A ordem de busca e apreensão na residência do investigado foi cumprido na manhã desta quarta-feira (08) pelas equipes da Delegacia da Mulher e da Defron.

Durante a apuração, a equipe da DEDM apreendeu os aparelhos celulares das menores. As investigações seguem em andamento para identificar outras vítimas, assim como possíveis envolvidos no crime.