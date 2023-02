Investigados por homicídios na região do Morro da Luz são presos pela PC

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e a 21ª Companhia da Polícia Militar deflagraram na manhã desta sexta-feira (10.02), a Operação Morro da Luz, com objetivo de cumprir três mandados de prisão contra investigados por homicídios ocorridos na região no ano de 2022.

A operação foi deflagrada com base em investigações realizadas pela DHPP que identificaram um grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico de drogas no Morro da Luz, região central de Cuiabá.

Em três homicídios na região, a equipe da DHPP realizou o trabalho de polícia judiciária para apuração dos fatos, sendo instaurados inquéritos policiais, onde foram realizadas oitivas de testemunhas, requisição de perícias e outras diligências que identificaram que os crimes tinham relação direta com o tráfico de drogas, dívidas contraídas por usuários e domínio do comércio de drogas na região.

Com base nos relatórios de investigação, o delegado da DHPP, Marcel Gomes de Oliveira, representou pelos mandados de prisão preventiva contra os identificados, que foram deferidos pela Justiça.

Na manhã desta sexta-feira (10), policiais da DHPP deram cumprimento às ordens judiciais, na região do Morro da Luz. A equipe da 21ª Companhia da Polícia do Centro Histórico da Polícia Militar atuou na parte ostensiva, como presença do Estado e saturação da área.

Marcel Oliveira destacou que o trabalho realizado em parceria com os policiais 21ª Companhia da Polícia Militar foi fundamental para investigações, uma vez que buscavam o mesmo objetivo: o combate à criminalidade e o resguardo aos cidadãos que trabalham no centro da cidade.

O comandante da 21°CIPM, tenente-coronel Parreira, frisou a importância da colaboração entre a DHPP e 21ª Companhia do Centro Histórico na prisão dos responsáveis pelo tráfico doméstico no Morro da Luz e pelos homicídios que ocorreram na região central, motivados pelo consumo e vendas de entorpecentes no entorno do Morro da Luz.