Irmãos e uma mulher são presos transportando pasta base de cocaína

Dois irmãos de 19 e 21 anos e uma mulher, 30 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando cerca de 9Kg pasta base de cocaína. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (27), em Rondonópolis-MT.

De acordo com PRF Pedro Lopes, os dois irmãos e a mulher não têm nenhuma ligação, eles estavam somente no mesmo ônibus que fazia a linha Rio Branco – AC/Goiânia – GO.

As malas com drogas foram localizadas com o auxílio de um cão farejador em três malas, sendo uma da mulher e as outras duas de cada um dos irmãos.

Os irmãos relataram que receberiam R$ 3 mil cada pelo transporte da droga.

Já a mulher informou que só saberia o quanto iria receber quando chegasse no local.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos e serão encaminhados para a delegacia da Polícia Civil e as malas com drogas foram apreendidas.