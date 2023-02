Janaina Riva é a deputada estadual eleita do MDB mais bem votada do Brasil

Dentre as 11 deputadas estaduais eleitas no País pelo MDB, a deputada estadual Janaina Riva, de Mato Grosso, foi a que obteve maior votação. Os dados são do MDB Mulher nacional, que fez uma postagem nas redes sociais elencando quem são as deputadas estaduais eleitas pela sigla nas últimas eleições e suas respectivas votações.

Em primeiro lugar aparece Janaina Riva, com 82.124 votos, em segundo lugar está a deputada estadual Paula Titan, do Pará, com 61.219 votos. Na terceira posição está a deputada Diana Belo, também do Pará, com 52.685 votos.

Na sequência aparecem as deputadas Flávia Cavalcante, do Alagoas, com 50.902 votos, a Ana Paula Mendes, do Piauí, com 50.580 votos, Andréia Xarão, do Pará, com 48.006 votos, Cibele Moura, de Alagoas, com 46.120 votos, Patrícia Alba, do Rio Grande do Sul, com 44.871 votos, Carla Dantas, de Alagoas, com 44.477 votos, Fátima Canuto, de Alagoas com 41.319 e Antônia Sales, do Acre, com 5.720 votos.

Além de ser a deputada estadual do MDB mais votada do Brasil, Janaina Riva foi pela segunda vez, a deputada mais votada de Mato Grosso dentre todos os deputados eleitos ao Parlamento Estadual.

“É uma honra pra mim estar entre essas mulheres de votação tão expressiva em seus estados. Costumo brincar que o MDB é uma sigla que gosta, incentiva e abraça as mulheres. Mas ainda queremos mais. Há três mandatos sou a única deputada estadual em Mato Grosso. Espero que na próxima legislatura, Mato Grosso eleja mais mulheres. Minha missão nos próximos anos é trabalhar na formação de novas lideranças femininas”, finaliza.