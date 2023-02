Jojo Todynho rebate acusações de ser preconceituosa e diz que vai processar ex-marido

Além de acusar Jojo Todynho de traição, Lucas Souza disse que ela é a “maior preconceituosa que tem”. Na tarde desta sexta-feira (10), a funkeira rebateu as falas do ex-militar e afirmou que vai entrar na Justiça contra ele.

Durante uma entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolitana FM, Lucas disse que foi traído pela cantora durante o breve casamento deles, que terminou em outubro do ano passado. O ex-militar também acusou a ex-mulher de ser uma pessoa preconceituosa.

Após as acusações, Jojo decidiu se pronunciar. A artista publicou um longo texto em que nega as alegações de Lucas e usou como argumento a postura dela nas redes sociais e durante A Fazenda 12. Ela também garantiu que vai tomar as medidas legais cabíveis.

“Todas as acusações que sofri, sejam de traição, preconceito ou conduta, em nada combinam com minha história de vida ou com a minha personalidade. Quem me conhece sabe bem. Todo esse material está nas mãos da minha advogada, e [essas acusações] serão resolvidas e esclarecidas na Justiça. Quem me acompanha diariamente conhece bem meu caráter. Fiquei três meses dentro de um reality e em nenhum momento tive algum discurso preconceituoso”, disse.

“Preconceito é uma palavra que enfrento e combato todos os dias, seja pela cor, corpo e até classe social. Eu jamais apoiaria qualquer tipo de preconceito ou discriminação, jamais”, completou.

“Todas as acusações serão combatidas judicialmente. Decidi postar esse texto para deixar muito claro que as acusações não procedem. Qualquer tipo de preconceito, qualquer, eu abomino! Espero ter acabado de uma vez por todas com os ruídos que podem ter sido plantados por essas acusações que infelizmente se tornaram públicas, a fim de abafar as atitudes desse senhor que um dia chamei de marido. Mas a verdade e as provas trago comigo”, concluiu Jojo Todynho.

Durante o programa da rádio, Lucas Souza afirmou que Jojo Todynho é “a maior preconceituosa que tem”. “Parece até mentira, porque, realmente, uma pessoa negra, gorda e que veio de periferia. Tanto preconceito que sofreu e ser tão preconceituosa, arrogante e desumilde como você é”, disse o ex-militar.