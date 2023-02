Jovem que jogou bombas em escola escreveu carta antes do ataque: ‘Motivado por ódio e rancor’

O adolescente, de 17 anos, que foi detido após tentar explodir a Escola Municipal Vista Alegre, na cidade de Monte Mor, no interior de São Paulo, escreveu uma carta sobre o ataque, que foi encontrada pela polícia. No manuscrito, o jovem dizia que estava “motivado por ódio e rancor”.

A tentativa de atentado ocorreu na manhã desta segunda-feira (13). Imagens gravadas por pessoas que moram em frente à unidade escolar mostram o momento em que o menino, que estava vestido com símbolo nazista, joga as bombas pelo muro.

Armado com uma metralhadora falsa e um machado, o adolescente deixou o local em um carro preto. A polícia e o Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram esvaziar a escola antes que alunos e funcionários se ferissem.

A carta escrita pelo jovem revela que o ataque foi planejado. “Abandonado, sozinho, sem amigos e família, pronto para morrer, partirei com sangue nos olhos. Nada vai me impedir”, escreveu.

Por meio da placa do carro, a polícia conseguiu rastrear o adolescente e o apreendeu.

As imagens do circuito de segurança da escola mostram a correria no interior da unidade e muita fumaça. Familiares de alunos ficaram em frente à escola visivelmente abalados.

De acordo com a prefeitura de Monte Mor, não houve feridos nem danos significativos à estrutura da escola. “Os alunos já foram dispensados das aulas. A escola também ficará fechada no período da tarde”, informou.