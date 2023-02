Jovem tem nariz quebrado após motorista invadir pista preferencial e provocar capotamento

Um jovem de 22 anos ficou ferido após uma motorista invadir a pista preferencial e provocar um acidente com capotamento. A colisão aconteceu no final da manhã desta sexta-feira (10) na Vila Aurora, em Rondonópolis-MT. As vítimas foram socorridas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O rapaz seguia em um Celta pela preferencial, na rua Arnaldo Estavão de Figueiredo, quando a motorista veículo Tracker, que estava na rua Padre Anchieta, avançou. Com o impacto da colisão, o carro dirigido pela mulher capotou.

Uma equipe do Samu foi acionado a socorreu as vítimas. O jovem apresentava uma fratura no nariz e foi encaminhado ao Hospital Regional. Já a mulher, se queixando de dores em um dos braços, foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sem suspeita de fratura.

O cruzamento onde aconteceu o acidente é considerado perigosos e já foi palco de outras colisões.