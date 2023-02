Juiz ‘cancela’ casamento após noiva brincar e dizer ‘não’ durante cerimônia

Uma brincadeira quase acaba com um casamento -melhor, a realização de um. O caso aconteceu em 2016, mas ‘viralizou’ neste final de semana, depois o noivo publicou o vídeo nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver quando Vanildo Vieira, 38 anos, concorda em aceitar a esposa por livre e espontânea vontade e ela, Mirian Ferraz Gomes, 39, diz que “não”, rindo e, em seguida, ela diz que estava brincando.

É, mas o que era para ser apenas um momento de descontração, foi reagido de maneira bem séria pelo juiz que estava celebrando o casamento. “Não pode brincar. Não tem desculpa. É sério. Infelizmente, hoje, não vai casar, não”.

Talvez as pessoas não saibam, mas o artigo 1.538 do Código Civil considera a “afirmação de vontade” como algo solene e determina que a celebração do casamento seja “imediatamente suspensa” se algum dos contratantes declarar que a afirmação “não é livre e espontânea”. Ainda segundo o Código Civil, o casamento não pode ser remarcado no mesmo dia se for cancelado por causa dessa negativa.

Para alívio do casal, houve um ‘final feliz’ e o juiz (depois de muita insistência), aceitou realizar o casamento.

Veja vídeo: