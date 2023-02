Justiça nega mandado de segurança e entende como legal redimensionamento das escolas confessionais

Pais de alunos das escolas confessionais de Rondonópolis que ingressaram com mandados de segurança, alegando violação de direito na municipalização dos anos iniciais, tiveram uma derrota judicial esta semana. A Justiça indeferiu o mandado e entendeu que a decisão está dentro da legalidade.

Os pais ingressaram com mandado de segurança, tanto coletivo como individual, em dezembro do ano passado afirmando que houve violação ao direito adquirido, já que o anúncio foi feito pela Diretoria Regional de Educação (DRE) de Rondonópolis em novembro de 2022, momento em que os alunos já estavam rematriculados e por isso tinham direito a vaga nas escolas escolhidas, sendo as quatro escolas confessionais do município, Sagrado Coração de Jesus, São José Operário, Santo Antônio e La Salle .

Porém, na decisão, o desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, entendeu que não há como prosseguir com o mandado de segurança, já que o processo de municipalização da rede era de conhecimento público desde 2020, data de publicação do decreto normativo.

De acordo com o procurador geral do município, Rafael Santos de Oliveira, a decisão é muito clara em dizer que não há nenhuma ilegalidade por parte do município.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Mara Gleibe, as vagas para essas crianças estão seguras e os pais precisam agora procurar as escolas para fazer as matriculas.