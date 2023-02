Luana Piovani diz que foi apunhalada nas costas por um dos filhos e chora em desabafo

A atriz Luana Piovani chorou ao desabafar sobre a briga judicial com o ex-marido Pedro Scooby pela guarda dos filhos. Ela também disse que foi apunhalada pelas costas por uma das crianças.

“Acho que era esse lugar que todo mundo estava esperando que eu chegasse. Porque já falei que guerreira é a Xena. Eu sou abusada mesmo. Estou reivindicando meus direitos na internet até ter sido colocada uma mordaça na minha boca, mas agora estou aqui, do jeito que uma grande parte das pessoas queria. Pronto. Estou chorando aqui nos Stories”, disse Piovani.

A atriz prosseguiu: “Estou me sentindo insegura, ameaçada. Apesar de ter bons advogados e estar assistida, quando um processo vai para as mãos do juiz, está na mão de uma pessoa que não te conhece, que não conhece a sua história e dentro dela tem a história dela, da onde ela é criada, no que ela acredita. E aí estamos falando de um país como Portugal, onde uma juíza manda uma mulher que foi agredida pelo seu companheiro jantar com ele”, completou.

Na parte mais forte do desabafo, Piovani lembrou o post do filho mais velho, Dom, de 10 anos, que defendeu o pai. O garoto falou que a mãe contava mentiras e que Scooby perdeu patrocínios por causa disso.

“Tô achando que além desse punhal aqui que eu recebi e esse outro aqui, que foi enfiado por uma criança mesmo sem saber o que ela estava fazendo, instruída, para que ela apunhalasse a própria mãe, tá vindo outro aqui”, disse a atriz, mostrando as costas.

“Estou achando realmente que alguém está querendo puxar o meu tapete. E eu estou falando de filho, de amor de mãe, de cuidado, responsabilidade. Confio muito na justiça divina, mas confesso que fico insegura com a justiça dos homens. Vamos ver qual a surpresinha que vem aí na semana que vem”, completou.