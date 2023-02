Lula faz reunião com mulher de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT preso na Lava Jato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcou um encontro, na tarde desta quinta-feira (2), com Mônica Valente, mulher de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT que foi preso em 2018 durante a Lava Jato, sob acusação de lavagem de dinheiro. A reunião consta na agenda oficial do presidente da República e está marcada para 15h. O tema do encontro não foi divulgado. A reportagem procurou o Palácio do Planalto e aguarda retorno.

O processo da Lava Jato em que Soares foi condenado é um desdobramento de um empréstimo suspeito de R$ 12 milhões tomado pelo pecuarista José Carlos Bumlai junto ao Banco Schahin, em outubro de 2004. Segundo a força-tarefa da Lava Jato, o dinheiro era destinado ao PT. Na época, Soares teve prisão decretada pelo então juiz Sergio Moro.

Mônica é psicóloga e foi chefe de gabinete da prefeitura petista de Marta Suplicy na cidade de São Paulo, entre 2001 e 2002. Nos dois anos seguintes, atuou como secretária de administração e gestão pública. Depois, trabalhou como assessora técnica legislativa na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Ela ainda ocupou a chefia da secretaria de relações internacionais do PT. Atualmente, Mônica é secretária executiva do Foro de São Paulo, mecanismo de reunião dos movimentos e partidos sociais de esquerda da América Latina e Caribe, surgido em 1990.