Lula vai passar o carnaval em praia privativa na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou, na tarde de sexta-feira (17), para Salvador onde vai passar o carnaval. O petista está hospedado na Base Naval de Aratu, que tem uma praia privada, cujo acesso é restrito aos militares.

Lula já se hospedou em outras ocasiões na base naval, que fica no subúrbio da capital baiana. Também já passaram por lá os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Jair Bolsonaro (PL). A previsão é que Lula retorne a Brasília após o carnaval, na quarta-feira de cinzas (22).

Em novembro, após o segundo turno das eleições presidenciais, o presidente e a primeira-dama, Janja da Silva, também passaram alguns dias no litoral da Bahia. Eles se hospedaram em uma casa na praia Ponta do Camarão, localizada no distrito de Porto Seguro, entre a vila de Caraíva e a praia do Espelho, nos arredores de Trancoso.

Em janeiro de 2009, em seu segundo mandato como presidente da República, Lula também tirou férias no local, com a então primeira-dama Marisa Letícia. À época, o acesso foi limitado aos militares e moradores vizinhos à reserva.

Base Naval de Aratu

A praia de Inema fica na Baía de Aratu, região controlada pela Marinha do Brasil, a 40 quilômetros de Salvador. Uma parte pertence à Marinha e é de acesso restrito. Inema costuma receber presidentes da República em épocas de veraneio. Outra parte da praia é aberta à população.

Construída pela Marinha Americana durante a 2ª Guerra Mundial, a Base Naval de Aratu possui aproximadamente três milhões e meio de metros quadrados. Os militares convivem em dois conjuntos habitacionais, com quadras esportivas e um cinema com 520 lugares.

No Complexo Naval de Aratu, existe a Vila Naval de Inema, com residências para militares que servem em Organizações subordinadas ao Comando do 2º Distrito Naval, um Hotel de Trânsito e residência de representação.

Um muro separa a praia da base da comunidade de São Thomé de Paripe. O píer é usado pelos passageiros das barcas que fazem o transporte até as ilhas de Itaparica, dos Frades e da Maré.