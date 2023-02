Mais de 240 toneladas de lixo são coletadas durante pré-carnaval em SP

A Prefeitura de São Paulo coletou 241 toneladas de lixo durante o último final de semana, quando 1,5 milhão de foliões foram às ruas para curtir o pré-carnaval. Após três anos de hiato, 165 blocos voltaram a desfilar por toda a capital.

De acordo com a gestão municipal, apenas no sábado (11), 2505 varredores e 392 veículos atuaram na limpeza das vias. A lavagem das vias contou com 1.826 litros de desinfetantes e 533,5 m³ de água de reuso para a limpeza.

A expectativa da SMSUB (Secretaria Municipal das Subprefeituras) é reciclar mais de 50% do material coletado, número que pode variar em caso de chuva por contaminação do resíduo. Em 2020, foram coletadas 663 toneladas e metade foi reutilizada.

Saúde

Nos dois dias de pré-carnaval, a Secretaria Municipal de Saúde realizou 518 atendimentos médicos e 16 remoções para hospitais. No total, 906 profissionais foram mobilizados entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, brigadistas, administrativos e profissionais da equipe da sala de situação, regulação e coordenação.

A prefeitura também montou 39 postos e mais de 400 ambulâncias foram disponibilizadas para atender o público, sendo 335 básicas e 65 com unidade de terapia intensiva (UTI).

Segurança

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), pelo menos 110 celulares foram roubados ou furtados, e cerca de 14 pessoas foram presas ou apreendidas. Pela primeira vez, os megablocos também contaram com revista e policiais civis infiltrados.

O efetivo da Polícia Militar ainda foi reforçado com cinco mil viaturas, além de 518 cavalos, 283 cães, 24 aeronaves e 168 drones. Enquanto, a Guarda Civil Metropolitana terá em média 1.400 agentes e aproximadamente 300 viaturas, além de 60 motos extras.