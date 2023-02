Mais uma unidade da Polícia Militar deve ser implantada em Rondonópolis

O prefeito José Carlos do Pátio realizou uma reunião, nesta terça-feira (14), no gabinete da prefeitura de Rondonópolis-MT. Os assuntos tratados foram melhorias para saúde, infraestrutura, saneamento básico, segurança pública, entre outros fatores no município.

O senador Wellington Fagundes, secretários municipais, além do assessor da liderança do partido (PL), Edson Moritz, estiveram presentes na reunião.

Através da parceria do Governo do Estado e do Senado, representado por Wellington Fagundes, foram definidas demandas positivas para a cidade.

Um dos assuntos tratados foi referente a segurança pública. Rondonópolis avança para a vinda de mais uma base da Polícia Militar na região da Vila Operária.

“Essa efetivação da implantação da Companhia Independente na região da Vila Operária é um anseio antigo da população e o local é um ponto estratégico que abrange grande área da cidade e um dos principais objetivos é abranger as cidades de São José do Povo, Tesouro e Guiratinga”, destacou o Coronel Osório.

Para o senador Wellington Fagundes essas conquistas são importantes para que a população viva bem com mais presença de segurança.