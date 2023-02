Mato-grossenses podem agendar visitas do Censo 2022 por telefone

Mato-grossenses que não responderam ao Censo 2022 ainda podem participar até o final de fevereiro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) expandiu para os 141 municípios do Estado o serviço gratuito de agendamento por telefone para a realização da entrevista.

O Censo Demográfico ocorre em todos os municípios do país e tem por objetivo coletar dados que tragam um retrato da população brasileira. Em Mato Grosso, dados do IBGE mostram que a pesquisa já está na etapa final, com 80% da população estimada recenseada.

“Por meio das informações levantadas na pesquisa é possível criar políticas públicas efetivas para todo o Estado. É com base na contagem de habitantes e de domicílios que são definidos, por exemplo, os repasses de recursos para saúde e partilha de receita de impostos”, explica o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo.

Quem ainda não respondeu ao Censo 2022 pode ligar de telefones fixos ou celulares para o telefone 137 e agendar a visita de um recenseador. A pessoa que fizer contato responderá a alguns questionamentos que visam identificar se algum outro morador já participou da pesquisa. Depois disso, a equipe local do IBGE vai presencialmente para fazer a entrevista. A pesquisa completa não acontece por telefone, somente a marcação do atendimento na residência.

Um ponto importante, segundo o IBGE, é que a ligação não parte do Instituto, ou seja, não é o recenseador que ligará para fazer a pesquisa. O contato sempre é iniciado pelo cidadão. Além disso, os dados informados pela população para o Censo são sigilosos.

“É importante que as pessoas que não estavam em casa quando o recenseador fez a visita, ou mesmo aquelas que não quiseram responder o questionário em um primeiro momento, se motivem a colaborar com a construção de estatísticas confiáveis sobre o país, que são imprescindíveis para o desenvolvimento futuro de políticas públicas”, diz a coordenadora do Centro de Entrevistas Telefônicas Assistidas por Computador do IBGE, Andrea Salvador.