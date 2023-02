Mato Grosso | ICMS das atividades de turismo cresceu 175%

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das atividades de turismo em Mato Grosso deu um salto de 175% em 2022 se comparado a 2018. Isso significa que mais empresas do ramo passaram a se formalizar e a investir no Estado após o Governo de Mato Grosso sinalizar investimentos no setor que atingem R$ 151,4 milhões, sendo R$ 56,8 milhões apenas com requalificação e construção de orlas, dentre outros aportes financeiros.

No ano passado foram arrecadados R$ 66,2 milhões em ICMS com os segmentos que abrangem as agências e operadoras, aluguéis de transportes, atividades culturais, atividades desportivas, serviços de alimentação, alojamento e transportes aéreos, aquaviários e terrestres, enquanto em 2018 foram arrecadados R$ 24,1 milhões.

O crescimento na arrecadação do ICMS aponta que mais empresas do setor de turismo passaram a se formalizar. Já em 2019, a arrecadação subiu para R$ 41,5 milhões, em 2020 caiu para R$ 31 milhões devido à pandemia do coronavírus e em 2021 retomou para R$ 42 milhões.

“Além da formalização, muitas empresas foram abertas e passaram a investir com a expectativa de negócios gerados pelos investimentos anunciados pelo Governo com orlas, píers e circuitos de turismo. Algumas obras estão em execução, outras sendo licitadas. O setor está respondendo a esses investimentos”, comentou o secretário adjunto de Turismo, Jefferson Preza Moreno.

Além disso, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio da Adjunta de Turismo, realizou rodadas de negócios em parceria com o Sebrae, criando ambiente para que os operadores de turismo pudessem fazer negócios dentro do Estado.

Entre agosto de 2020 e setembro de 2021, essas rodadas de negócios movimentaram R$ 9,5 milhões envolvendo 72 fornecedores e 78 compradores.

Quatro mil novas empresas no setor

Dados da Junta Comercial do Estado (Jucemat) apontam que em 2022 havia 17.691 empresas do setor de turismo abertas no Estado e 7.304 fechadas. Em relação a 2019, houve aumento de 4.280 novas atividades de turismo no Estado.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, mesmo com a pandemia foi possível fazer “do limão, limonada”, pois houve incremento no turismo regional, com os mato-grossenses conhecendo o próprio Estado, e o setor mostrou sua força com a recuperação após o período de pandemia.

“O turismo está voltando com força em todos os estados e em todas as suas vertentes. Com os investimentos do Governo, mais empresas estão abrindo do que fechando no setor, mostrando que o empresariado está respondendo às ações do Estado”, comentou.