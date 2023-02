Mato Grosso semeia quase 68% da área de algodão

A semeadura do algodão em Mato Grosso avançou 19,56 pontos percentuais na variação semanal e chegou a 67,37% da área destinada para a safra 2022/23. Os dados são do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Conforme o levantamento, o plantio no estado segue atrasado em comparação a safra 2021/22, que nesta época estava em 86,83%. As chuvas que tardam a colheita da soja seguem como principal motivo para o resultado na temporada 2022/23 da fibra.

A média dos últimos cinco anos para os trabalhos nas lavouras de algodão em Mato Grosso nesta época é de 81,30%.

No boletim semanal do algodão da semana passada o Imea destacou que “de acordo com o NOAA, há previsões de chuvas no estado até fevereiro, o que pode comprometer o avanço dos trabalhos nas lavouras”.

Nordeste passa de 80% do algodão plantado

Dentre todas as regiões do estado que plantam algodão, o nordeste mato-grossense é o mais adiantado com 82,93% da área com as sementes. O sudeste surge em seguida com 74,18%.

O acompanhamento de semeadura do Imea revela ainda que o médio-norte atingiu 69,97% da área na semana passada, enquanto o noroeste 69,19%. Já o centro-sul 64,02% e o oeste 60,14%.