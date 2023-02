Menino achado acorrentado em barril espera há dois anos por adoção

O menino encontrado acorrentado a um tonel e resgatado em estado de desnutrição em Campinas (SP), dois anos atrás, continua esperando pela adoção e por um novo lar. O garoto, na época, tinha 11 anos.

A reportagem do Balanço Geral apurou como está a vida do garoto atualmente. No abrigo para menores onde vive, ele está recebendo acompanhamento psicológico.

Segundo o MP-SP (Ministério Público de São Paulo), o menino está apto a adoção.

Em janeiro de 2021, após denúncias de vizinhos, o garoto foi encontrado acorrentado, nu, dentro de um barril na casa do pai e da madrasta, no bairro Jardim das Andorinhas, em Campinas.

Pesando 20 kg, a vítima foi levada a um hospital, onde passou quase uma semana se recuperando das condições às quais havia sido submetido. Depois de receber alta, o menino foi posto aos cuidados do Conselho Tutelar.

Uma vizinha relatou, na época, acreditar que ele estava preso no tonel havia pelo menos um mês.

A criança era torturada e agredida sem poder chorar. “É só porque eu pegava as coisas para comer sem pedir para a minha mãe e meu pai. Meus irmãos podem pegar as coisas sem pedir, eu não”, disse o garoto quando foi resgatado.

Após o resgate, o pai, a madrasta e a filha mais velha foram detidos em flagrante. Em novembro daquele ano, eles foram condenados a oito anos de prisão.