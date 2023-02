Michelle Bolsonaro homenageia Amália Barros no Instagram

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, realizou uma postagem em seu Instagram, nesta segunda-feira (6), intitulada “A Conquista da Minha Vida”, em que homenageia a deputada Amália Barros (PL-MT). Ela republicou um vídeo em que Amália relembra a trajetória de ambas pela aprovação da lei 14,126/21 – que classifica a visão monocular como sendo deficiência sensorial, atribuindo aos monoculares os mesmos direitos das demais pessoas com deficiência.

“Essas pessoas não eram reconhecidas como PCDs, e por esse motivo, a eles não eram oferecidas próteses pelo Sistema Único de Saúde”, explicou a deputada no vídeo em questão. Ela destaca que, em 2008, o então presidente Lula havia vetado um projeto de mesmo teor que já havia sido tramitado e aprovado no Congresso.

“Então eu falei que não podia correr esse risco agora [com Bolsonaro], tinha que ir atrás de quem mandava nele: a esposa”, contou Amália, em tom de brincadeira. O vídeo segue com a lembrança de que quem intermediou o encontro entre ela e Michelle foi o ex-ministro Fábio Faria. “Fiquei uma semana com ela em Brasília. Ela me levou para todo mundo, para explicar a causa monocular, e a gente conseguiu todos os pareceres favoráveis”, continuou.

A lei foi aprovada no dia 22 de março de 2021 que, por coincidência, é o mesmo dia de aniversário de Michelle e da deputada Amália Barros. “Foi no dia do NOSSO aniversário”, reforçou a deputada, visivelmente emocionada no vídeo.

A ex-primeira-dama também demonstrou emoção ao comentar: “o dia do nosso aniversário, ah, que emoção! @AmaliaBarros, você é o nosso orgulho! Que Deus te abençoe, te capacite ainda mais para lutar pelos monoculares e PcDs do nosso Brasil”.

O post já passou de 1 milhão de visualizações, com quase 124 mil curtidas e mais de 5 mil comentários.