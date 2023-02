Ministério do Turismo estima cerca de 46 milhões de pessoas no Carnaval 2023

O Carnaval de 2023 promete ser o melhor e maior dos últimos anos. Isso porque, após dois anos suspenso, a festa volta com força total e deve movimentar cerca de 50 milhões de pessoas nos tradicionais destinos carnavalescos do país, segundo levantamento do Ministério do Turismo. Em localidades como Salvador (BA) e Ouro Preto (MG), a estimativa é de que a movimentação seja 30% maior do que o da última edição, realizada em 2020, confirmando a alta expectativa para as “festividades do Rei Momo”.

Só em São Paulo (SP), a prefeitura estimou um público de 15 milhões de pessoas curtindo a folia nas ruas da cidade durante o período. Já no Rio de Janeiro (RJ), a Riotur espera atrair 5 milhões de foliões entre os bloquinhos de rua e o desfile no sambódromo. Cinco milhões também é a expectativa da cidade de Belo Horizonte (MG) para o Carnaval na cidade, que tem crescido nos últimos anos. Em Salvador (BA), a Secretaria de Turismo Municipal espera só de turistas cerca de 800 mil pessoas e, em Recife (PE), terra do Galo da Madrugada, a prefeitura estima 2 milhões de pessoas, entre turistas e moradores.

MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA

O setor do Turismo deve movimentar mais de R$ 8,1 bilhões no país durante o Carnaval. É o que projeta a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em levantamento divulgado na última quarta-feira (25.01). Se concretizado, o montante deverá ser o segundo maior já arrecadado dos últimos 11 anos, perdendo apenas para 2020, quando o volume das atividades chegou a R$ 8,47 bilhões. A cifra é 26,9% maior que o contabilizado no ano passado.

A festividade também deve criar empregos temporários para os brasileiros. A estimativa é de que sejam ofertadas cerca de 24,6 mil vagas no período da folia. A maior parte delas deve ser para o segmento de bares e restaurantes, com 4,4 mil oportunidades para cozinheiros e 3,45 mil para auxiliares de cozinha. Os profissionais da limpeza também serão requisitados, com a perspectiva de geração de 2,21 mil vagas.