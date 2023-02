Ministério do Turismo lança plano de 100 dias de governo

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, lançou o plano de ação para os primeiros 100 dias de governo. São projetos que serão resgatados ou iniciados (alguns, inclusive, já em andamento) e que buscam reestruturar e fortalecer a atividade turística no país.

Confira abaixo algumas das ações e projetos previstos no Plano de 100 dias:

SUSTENTABILIDADE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Com o olhar prioritário ao tema, o Ministério do Turismo contará na sua estrutura com uma coordenação de Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas para promover “sustentabilidade e mudanças climáticas” no setor de turismo. Também já está em desenvolvimento, um curso de extensão sobre turismo responsável e sustentabilidade no turismo voltado aos gestores públicos, que, posteriormente, poderão atuar como multiplicadores.

Para atender bem turistas idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além do público LGBTQIA+, o Ministério do Turismo iniciou a atualização de guias orientadores para trabalhadores que atuam no setor. O objetivo é que prestadores de serviços turísticos possam estar atentos às necessidades especiais de cada viajante, oferecendo auxílio e atendimento adequados tornando, assim, as experiências dos turistas ainda melhores.

CARNAVAL

Após dois anos de pausa, o carnaval de rua está de volta e deve movimentar milhões de turistas pelo país, sendo um importante indutor de fluxo turístico. A expectativa é de que cerca de 46 milhões de pessoas participem de atividades relacionadas ao carnaval, uma das maiores expressões da cultura brasileira.

Para atender a demanda dos turistas, o setor rodoviário interestadual ampliou a oferta de ônibus em 25% e o setor aéreo contará com mais de 1,2 mil voos extras. O resultado é a movimentação de R$ 8,1 bilhões na economia do país, segundo cálculos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Além disso, o Ministério do Turismo aderiu à ação #BlocoDisque100, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que incentiva o respeito entre todos durante o carnaval.

ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS

O fortalecimento do turismo no país passa, necessariamente, pela estruturação dos destinos no sentido mais amplo da palavra. São várias as ações neste eixo, entre elas, a ampliação de cursos de qualificação de trabalhadores que atuam no turismo, com foco no empreendedorismo feminino, bem como a articulação e disponibilização de microcrédito para profissionais e pequenos empreendedores no setor de turismo.

Também está previsto o lançamento do edital para seleção de cidades que participarão do projeto de implantação da Rede de Cidades Criativas, além da disseminação da metodologia de estruturação de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

O Turismo de Base Comunitária também será reforçado, a partir de parcerias que estão em fase de estruturação com entes governamentais. O segmento permite que visitantes convivam com modos de vida tradicionais e, ao mesmo tempo, estimula o desenvolvimento local.

Outro destaque é o financiamento de obras de infraestrutura turísticas pelo país, com um olhar atento para a retomada de obras paralisadas. Também serão retomadas ações de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida como, por exemplo, o lançamento de uma pesquisa sobre o perfil deste turista.

PASSAGENS AÉREAS

Democratizar o acesso da população à aviação civil, permitindo que mais pessoas viagem pelo país, também é um dos eixos prioritários de atuação do Ministério do Turismo, considerando que o segmento é responsável pelo deslocamento de mais de 90 milhões de pessoas pelo território nacional (números pré-pandemia).

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, já iniciou conversas com representantes do segmento aéreo e órgãos governamentais para análise do cenário, identificação de gargalos e busca de soluções para reduzir o preço das passagens aéreas no país.