Morre a sétima vítima de chacina em bar; câmeras de segurança registram a ação dos criminosos

A vítima, identificada como Eliseu Santos da Silva, morreu na noite de terça-feira (21), no Hospital Regional Jorge de Abreu, após ser baleado junto com outras seis pessoas em um bar localizado no bairro Lisboa em de Sinop-MT.

O crime ocorreu porque duas pessoas que estavam jogando sinuca apostada teriam perdido a partida, eles saíram para pegar mais dinheiro para novas apostas e acabaram perdendo novamente, então irritados, eles foram para o carro.

Câmeras de segurança registraram a ação dos assassinos, quando eles retornam do veículo armados.

Conforme informações do perito do município de Sinop, um deles utilizava uma espingarda calibre.12 e outro uma pistola 380 e começaram a atirar em todas as pessoas que estavam no estabelecimento.

Duas pessoas tentaram correr, uma delas é uma adolescente que não teve a idade divulgada ainda. Durante a fuga, ela e outra vítima foram baleadas pelas costas.

Após a chacina, a dupla de criminosos recolheu alguns objetos, que acredita ser dinheiro e em seguida entraram em uma caminhonete de cor branca e fugiram do local.