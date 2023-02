Motociclista é arremessado em canteiro central após batida com carro na avenida Brasil

Um jovem de 24 anos ficou ferido e teve que ser encaminhado ao Hospital Regional após ser arremessado no canteiro central na avenida Brasil, em Rondonópolis – MT, devido a batida com um carro. O acidente aconteceu no início da tarde desta terça-feira (28).

Segundo informações repassadas pelo condutor do carro, ele estava na rua Rosalino Antonio Silva e iria cruzar a avenida. Achou que daria tempo antes do motociclista, momento em que houve a colisão.

Coma força do impacto o jovem foi arremessado, teve fratura no braço e perdeu a consciência por alguns instantes.

O Samu foi acionado. O condutor do carro ficou no local.