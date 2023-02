Um motociclista de 53 anos sofreu uma fratura em uma das pernas após um acidente na Vila Aurora, na tarde desta sexta-feira (03). A condutora do carro envolvido não se feriu.

Segundo relatos, a condutora do carro seguia pela avenida Duque de Caxias e chegou a parar no cruzamento, mas logo depois cruzou a via e acertou o motociclista que seguia pela Otávio Pitaluga, que é preferencial.

O Samu foi acionado e a vítima socorrida.