Motociclista morre após bater frontalmente em caçamba; tinha ingerido bebida alcoólica

Um homem identificado sendo Elson Benedito de Souza, 42 anos, morreu em acidente na noite de sexta-feira (03), no bairro Residencial Parque São Jorge, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, a vítima conduzia uma motocicleta Dafra pela rua São Bento e em determinado momento bateu de frente em uma caçamba.

A mulher da vítima estava como passageira na moto e relatou que olhou para trás para falar com ela e acabou colidindo na caçamba, ela também informou que tinha ingerido bebida alcoólica junto com o esposo antes do acidente.

Um morador ouviu o barulho da colisão e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local, tentou uma reanimação, porém a vítima não resistiu e morreu no local.

A Polícia Civil realizou a perícia no local do acidente.