Motociclista morre e ônibus com passageiros é consumido pelas chamas em acidente na MT-010

Um motociclista morreu nesta quinta-feira (23) após atingir frontalmente um ônibus na MT-010, em Rosário Oeste. No momento do acidente, ônibus estava com passageiros e, devido ao impacto, pegou fogo na pista.

De acordo com informações, o motociclista teria tido um mal subido, invadido a pista contrária e atingido de frente o ônibus. Os passageiros conseguiram sair do veículo a tempo, enquanto ele era consumido completamente.

O acidente aconteceu no quilômetro 10 da rodovia estadual, popularmente conhecida como Estrada da Guia. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local.

O momento em que os passageiros tentavam se salvar foi registrado por motoristas que passavam pelo local. Confira abaixo: