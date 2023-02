Motociclista sofre fraturas expostas após grave acidente com ônibus; moto foi arrastada

Uma motociclista de 22 anos ficou gravemente ferida com fraturas expostas, trauma de abdômen e tórax, após se envolver em um acidente com um ônibus do transporte coletivo. A colisão de forte impacto aconteceu na noite deste sábado (04), no bairro Serra Dourada, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do motorista, ele seguia na preferencial, rua Dalvina Alves de Jesus, e a motociclista pela rua 9. Ao chegar no cruzamento, a jovem não respeitou a sinalização de parada obrigatória e avançou, provocando o acidente.

Com o impacto, a moto foi parar embaixo do ônibus, chegou a ser arrastada por alguns metros e em seguida pegou fogo. O motorista agiu rápido e apagou o início de incêndio com o extintor.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e precisou fazer uso de oxigênio na vítima antes de levá-la para o Hospital Regional.

A jovem teve fratura exposta na perna direita, trauma de tórax e abdômen e possível fratura no cotovelo.

O estado da vítima é considerado grave e ela foi encaminhada às pressas para sala de cirurgia.