O condutor de um veículo Saveiro ficou desacordado logo após um acidente no cruzamento da rua São Paulo com a alameda das Samambaias, no Jardim Adriana, na tarde desta sexta-feira (03). Duas viaturas do Samu estiveram no local.

Segundo informações, a vítima seguia pela alamenda das Samambaias e acabou cruzando a preferencial e batendo em um Prisma.

Ele ficou inconsciente logo após a batida e foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Regional.