Mulher afirma ser Madeleine McCann; menina que desapareceu em 2007 quando tinha 3 anos

Uma jovem alemã causou burburinho nas redes sociais ao se apresentar como Madeleine McCann, menina desaparecida na Praia da Luz, em Portugal, em 2007. Em rede social, a mulher compartilhou um vídeo com supostas “evidências” de que seria a garota sumida.

A jovem, de 21 anos, disse que um comentário de sua avó comparando-a a Madeleine a fez pensar na possibilidade. No vídeo, ela também mandou um recado aos pais da garota. “Ajudem-me, preciso falar com a Kate e o Gerry McCann acho que posso ser a Madeleine. Preciso de um teste de DNA”, disse ela no vídeo largamente compartilhado nas redes.

Madeleine desapareceu em 2007 quando tinha apenas 3 anos.A menina estava em um apartamento que a família tinha alugado em Praia da Luz, em Portugal. O caso sofreu uma reviravolta quando a polícia alemã apresentou um suspeito de sequestrar e assassinar Madeleine. Ele está preso na Alemanha e cumpre pena por tráfico de drogas.

Christian Brueckner, de 43 anos, já foi condenado por abuso sexual de crianças, conforme os investigadores. Em dezembro de 2019, o alemão também foi condenado por estuprar uma idosa em 2005, na região do Algarve, em Portugal, para onde Madeleine e a família tinham viajado e local do qual a menina desapareceu.

Segundo a polícia, Brueckner possuía uma casa que ficava a 3 km do hotel no qual Kate e Gerry McCann estavam hospedados com amigos na noite em que Madeleine sumiu. Ele viveu na residência até 2007.

Pessoas da região que chegaram a conviver com o suspeito relataram que ele tinha “cara de poucos amigos”. Brueckner foi investigado durante o caso Madeleine, mas a polícia nunca encontrou nada que o incriminasse à época.

Pais de Madeleine ainda têm esperança de encontrá-la viva

Em abril de 2022, os pais de Madeleine McCann, a menina britânica desaparecida no sul de Portugal, disseram que “não perderam a esperança” de encontrar a filha, um dia depois de a Justiça portuguesa indiciar um homem na Alemanha. “Embora a possibilidade seja remota, não perdemos a esperança de que Madeleine ainda esteja viva e que a encontremos”, escreveram Kate e Gerry McCann em um comunicado publicado no site dedicado à sua filha.

Promotor alemão admite que Madeleine McCann morreu

A britânica Madeleine McCann, que despareceu aos 3 anos, em 2007, em Portugal, está morta, e um homem preso na Alemanha é investigado pelo assassinato, conforme admitiu o Escritório da Promotoria de Braunschweig em junho de 2020.”Assumimos que a menina está morta”, disse o promotor Hans Christian Wolters, durante entrevista coletiva.

O suspeito, que tem 43 anos, está preso na cidade de Kiel, cumprindo pena por um crime que não foi divulgado, mas tem antecedentes de crimes sexuais, inclusive cometidos contra menores de idade. O jornal alemão Bild, o identificou como Christian B..

Ainda segundo o Bild, Christian B. viveu no Algarve, em Portugal, entre 1995 e 2007, próximo da Praia da Luz, onde os pais de Madeleine jantavam com amigos no dia do desaparecimento da menina.