Mulher de 49 anos morre em grave acidente envolvendo moto e carro em Rondonópolis

Uma mulher de 49 anos, identificada como Auristina Ferreira, morreu em um grave acidente ocorrido por volta das 6h30 da manhã deste sábado (18) no Jardim Monte Líbano. Ela não teve ferimentos pelo corpo, mas acabou tendo um trauma na cabeça.

A batida aconteceu no cruzamento da rua 13 de maio com a avenida José Turquinho. A condutora do carro Voyage prata seguia pela avenida e acabou invadindo a preferencial, momento em que a motociclista, que trafegava pela 13 de maio, bateu no meio do carro.

Com a força do impacto, ela foi arremessada e bateu com a nuca no meio-fio. Mesmo estando de capacete, houve o trauma e muito sangramento.

Ela foi entubada ainda no local e encaminhada ao Hospital Regional, mas acabou não resistindo.