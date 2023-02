Mulher de MT é presa após aplicar ‘golpe do OLX’

Uma mulher foi presa em flagrante, nesta sexta-feira (10.02), pela Polícia Civil, pelo crime de estelionato, na modalidade fraude eletrônica, popularmente conhecido como ‘golpe do OLX’.

A vítima é uma empresa da cidade de Curvelo, em Minas Gerais, e fez a negociação para a compra de um caminhão, pela internet, e ao final desembolsou R$ 140 mil, acreditando que estava pagando o valor ao proprietário e vendedor do veículo. Contudo, o dinheiro foi para a conta da pessoa presa, moradora do bairro Mapim, em Várzea Grande.

A Polícia Civil de Minas Gerais entrou em contato com a 1a Delegacia de Várzea Grande e os investigadores imediatamente realizaram diligências e efetuaram a prisão. Com a suspeita foi apreendido um aparelho celular que contém informações que demonstra seu envolvimento com os fatos criminosos.

A suspeita já havia aberto uma empresa, com a qual abriu conta bancária que foi a beneficiária do depósito do golpe. Rapidamente todo o dinheiro foi pulverizado em outras contas-correntes além de saques pessoais, o que impossibilitou a recuperação de valores.

A suspeita foi encaminhada à Central de Flagrantes de Várzea Grande e autuada.

A parceria com a polícia mineira e a investigação de demais membros da associação criminosa terão continuidade.