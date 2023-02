Mutirão da Energisa faz troca de lâmpadas e limpeza de fios de telecomunicação em Barra do Garças e Primavera do leste

Moradores de Barra do Garças e Primavera do Leste poderão negociar débitos de conta de luz e trocar lâmpadas antigas por novas de LED nesta terça-feira (14). Os serviços serão oferecidos durante o Energia que Transforma, mutirão da Energisa.

O atendimento em Barra do Garças será realizado na Praça da Matriz, das 8h às 16h. Já em Primavera do Leste, as equipes estarão no Lago Vô Pedro Viana, das 14h às 19h.

As equipes de campo também percorrerão as cidades fazendo limpeza de fios de telecomunicação inativos, manutenções na rede elétrica e podas de árvores. “A gente tem rodado o estado com o Energia que Transforma desde o ano passado. A nossa missão é estar perto dos clientes e oferecer um serviço de qualidade”, comenta o coordenador de operações, Thiago Santana.

Como participar?

Os clientes podem fazer a troca de até quatro lâmpadas antigas por novas de LED. Basta levar a conta de luz, RG e as lâmpadas para o atendimento.

Para solicitar outros serviços como troca de titularidade e negociações, é importante que o consumidor tenha documentos pessoais e a conta de energia em mãos.

Serviço

Barra do Garças

Local: Praça da Matriz, Rua Primeiro de Maio, Bairro Cidade Velha.

Horário: das 8h às 16h.

Primavera do Leste

Local: Lago Vô Pedro Viana, Avenida dos Lagos, Parque das Águas

Horário: das 14h às 19h.