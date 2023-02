Mutirão de cirurgias de catarata segue até segunda-feira (20) em Rondonópolis

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta sexta-feira (17) um mutirão de cirurgias de cataratas e pterígio que vai se estender até a segunda-feira (20). De acordo com a SMS, pelo menos 338 pessoas já pré-agendadas, vão ser operadas no CEADAS – Centro de Especialidades Apoio e Diagnósticos Albert Sabin, este fim de semana.

Ainda conforme a Secretaria, dois médicos oftalmologistas; Dr. Diego e a Dra Sueli iniciaram hoje (17) os procedimentos cirúrgicos de catarata e pterígio em 96 pacientes já agendados. As cirurgias prosseguem no fim de semana, no período matutino e vespertino, sendo: 97 no sábado; 95 no domingo e deverão ser concluídas as últimas 54 na segunda-feira (20) completando as 338, já programadas.

Conforme informações repassadas pela Rosineia Vieira de Souza – Coordenadora da Central de Regulação, o município tinha um total de 358 pessoas aguardando esses procedimentos e com esse mutirão, praticamente vão zerar a fila de espera. Ainda segundo a servidora, em caso de necessidade, a SMS deverá realizar outro mutirão de cirurgias, mas a intensão é que se faça esses procedimentos cirúrgicos periodicamente para que não gere mais uma demanda reprimida alta como essa.

Preparação e sedação para as cirurgias…

TIPOS DE CATARATA

Segundo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), na maioria das vezes, a doença decorre do processo natural de envelhecimento, afetando, principalmente, pessoas com mais de 50 anos. Contudo, a catarata não é um problema de visão que atinge apenas idosos. Fatores como hereditariedade, traumas oculares, diabete e uso de corticoides também podem fazer com que o paciente desenvolva a doença.

Ainda segundo o CBO, “inúmeros fatores de risco podem provocar ou acelerar o aparecimento de catarata, incluindo medicamentos (esteroides); substâncias tóxicas (nicotina); doenças metabólicas (diabete mellitus, galactosemia, hipocalcemia, hipertiroidismo, doenças renais); trauma; radiações (UV, raio-X e outras); doença ocular (alta miopia, uveíte, pseudoexfoliação); cirurgia intraocular prévia (fístula antiglaucomatosa, vitrectomia posterior); infecção durante a gravidez (toxoplasmose, rubéola) e fatores nutricionais (desnutrição)”.

Conforme o Conselho de Oftalmologia, a catarata pode ser classificada como: “Catarata congênita”: presente ao nascimento; “Catarata secundária”: aparece secundariamente, devido a fatores variados, tanto oculares (uveítes, tumores malignos intraoculares, glaucoma, descolamento de retina) como sistêmicos. No último caso, pode estar associada a traumatismos, moléstias endócrinas (diabetes mellitus, hipoparatireoidismo), causas tóxicas (corticoides tópicos e sistêmicos, cobre e ferro mióticos), exposição a radiações actínicas (infravermelho, raios-X), traumatismos elétricos, entre outras. E por último; a “Catarata Senil”: opacidade do cristalino em consequência de alterações bioquímicas relacionadas à idade.

Aproximadamente 85% das cataratas são classificadas como senis, com maior incidência na população acima de 50 anos. Nesses casos, não é considerada uma doença, mas um processo normal de envelhecimento.

TRATAMENTO

Quando se fala em tratamento para catarata não há nenhum medicamento em forma de comprimido ou algum colírio. Em relação aos óculos, também já não são eficazes, pois de toda forma a opacidade existente interferirá na acuidade visual. Sendo assim, o único tratamento é a cirurgia de catarata.

Na verdade, a cirurgia de catarata é simples, rápida, segura e praticamente sem dores na recuperação. A operação é realizada com anestesia local e consiste na substituição do cristalino opacificado por uma lente artificial chamada de lente intraocular (LIO). Essa lente é feita sob medida, conforme a curvatura da córnea de cada paciente. Essa lente cumprirá a função do cristalino e em poucos dias o paciente tem a sua visão totalmente recuperada, voltando a enxergar normalmente.

Depois de realizada a cirurgia, o paciente pode ir para a casa no mesmo dia, mas deve seguir as recomendações do oftalmologista, como, por exemplo: evitar movimentos bruscos e inclinação da cabeça, e aplicar os colírios e pomadas receitados para afastar o risco de inflamação.

PREVENÇÃO

Como métodos de prevenção, recomenda-se consultar regularmente o oftalmologista; Proteger os olhos dos raios UVA e UVB com óculos escuros de qualidade; Evitar o consumo abusivo de bebidas alcoólicas; Evitar fumar; Manter-se no peso ideal e Alimentar-se corretamente.

Lembrando no entanto, que quando não tratada adequadamente, a catarata pode levar à cegueira, embora seja possível reverter a perda da visão com cirurgia.