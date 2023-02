Mutirão de limpeza de cabos de telecomunicação será realizado em Rondonópolis nesta sexta (03)

O mutirão da Energisa estará nesta sexta-feira (03) em Rondonópolis. O foco da ação no município será a limpeza de fios de telecomunicação inativos e irregulares. Enquanto equipes de atendimento estarão na Praça Brasil, no centro.

A população poderá procurar os serviços na praça que fica localizada na Avenida Amazonas, centro, das 8h às 16h. Os clientes poderão fazer cadastro na Tarifa Social e Rural, troca de lâmpadas, negociações, entre outras solicitações.

A frente de trabalho de manutenção em campo continua intensa, sendo uma das maiores do projeto. Principalmente para reparar danos causados pelos impactos da chuva.

“No ano passado, a primeira cidade que a gente realizou o Energia que Transforma foi em Rondonópolis. Esse ano, a gente volta com força total para ser um sucesso ainda maior e com uma novidade que é o Caminhão Conhecendo os ODS”, comenta o analista comercial Cristiano Tomaz.

Caminhão Conhecendo a ODS

No sábado (04), o atendimento na Praça Brasil continua na cidade, mas com o Caminhão Conhecendo os ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, das 10h às 17h. Serão 13 tendas, uma para cada ODS, com oficinas, atividades práticas, área kids, exposições, rodas de conversa, música, dicas de negócios, oficina de robótica, trocas de experiência, bate-papo, vídeos interativos e dezenas de atividades. Dentro do caminhão, ficam mais quatro ODS, com as ações tecnológicas e interativas, como os óculos de realidade virtual.

A participação é gratuita e a programação completa você acompanha no site www.conhecendoosods.com.br/caminhao.