‘Não estamos buscando uma nova Guerra Fria’, diz Biden sobre problemas diplomáticos com China

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na tarde desta quinta-feira (16) que não deseja acirrar os problemas diplomáticos entre Washington e Pequim, que ganharam um novo capítulo após o abate de um balão chinês que sobrevoava o território americano.

“Como disse desde o começo da minha administração, persigo competição — não conflito — com a China. Não estamos buscando uma nova Guerra Fria”, enfatizou Biden.

Em seguida, o presidente dos Estados Unidos disse que deseja manter os canais de diálogo abertos com a China, mas que não pediria desculpa por ter abatido o balão supostamente espião.

De acordo com Biden, o objeto foi monitorado pelo governo americano e teve capacidades avaliadas. O abate teria acontecido em um momento no qual menos vidas civis estivessem em risco. A capacidade de recolher os destroços do balão em bom estado também foi levada em consideração na decisão.

Sobre os três óvnis derrubados desde a última sexta-feira (10) no Alasca (EUA), no meio-oeste americano e no sul do Canadá, Biden reforçou que foram abatidos após priorização da segurança do tráfego aéreo civil da região.

Ainda segundo o presidente, acredita-se que os objetos sejam relacionados a companhias privadas, de recreação ou de institutos de pesquisas científicas.

“Nada sugere que os objetos estejam relacionados ao programa espião da China ou que sejam veículos de outro país”, disse Biden.

O presidente expressou também o desejo de que as autoridades do país aprimorem a distinção de objetos que possam representar algum tipo de perigo ao céu e território americano.